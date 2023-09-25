США ввели санкции против ВСМПО-АВИСМА

Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США в понедельник, 25 сентября объявило о включении в список экспортных ограничений мирового лидера по производству титана российское предприятие «ВСМПО-Ависма», – сообщают СМИ

В сообщении американского минторга, в частности, говорится: «ПАО «ВСМПО-Ависма», Device Consalting, Grant Instrument, SMT-iLogic, Streloy включены в список предприятий (Entity list), подпадающих под ограничения в рамках правила экспортного контроля (Export Administration Regulations, EAR). Эти предприятия действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США».

«ВСМПО-Ависма» напрямую вовлечена в поставки титана и титановых продуктов для российского ОПК, следовательно, классифицируется как «военный конечный пользователь», – говорится в сообщении Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США

Кроме российских, в санкционный список попали десять компаний из Китая, одна из ОАЭ, три из Финляндии, одна Германии, одна из Омана и четыре из Пакистана.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»