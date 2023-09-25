Минобороны Финляндии: Поддержка Украины – это дорого, и конца этому не видно

Директор по оборонной политике при министерстве обороны Финляндии Янне Куусела заявил, что «конца не видно поддержке Украины», а также, что вступление в НАТО оказалось слишком дорогими для Хельсинки, – сообщает в понедельник, 25 сентября, The New York Times.

В комментарии изданию Куусела сказал: «Вступление в НАТО – это дорого, поддержка Украины – это дорого, и в ближайшее время конца этому не предвидится. …Большие средства уйдут на то, чтобы привести Вооруженные силы Украины (ВСУ) в соответствие стандартам НАТО. Для этого правительству Финляндии придется принять сложные решения, потому что придется мыслить стратегически, за пределами наших границ».

Хельсинки, Иван Бабурин

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