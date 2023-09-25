российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 сентября 2023, 21:56 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Байден направил Пашиняну письмо с заверениями укрепления сферы безопасности

Фото: страница Белого дома в соцсети

Правительство Армении в понедельник, 25 сентября, сообщило, что президент США Джо Байден направил в адрес Никола Пашиняна письмо заверениями укрепления сотрудничества в области «энергетики, устойчивости и безопасности», – передают СМИ.

В письме Байдена премьеру Армении, в частности, говорится: «Соединенные Штаты полны решимости работать с вашим правительством над удовлетворением гуманитарных потребностей, возникших в результате недавнего насилия, которое госпожа Пауэр (глава USAID – агентство по международному развитию США) подробно обсудит с вами. Мы также продолжим укреплять наше сотрудничество в области энергетической диверсификации, устойчивости и безопасности, о чем свидетельствуют наши недавние военные учения».

Ереван, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика,