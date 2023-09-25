Блинкен: сотрудничество России и Северной Кореи – это «улица с двусторонним движением, которая становится все более опасной»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 25 сентября, на Стратегическом форуме «Республика Корея-США» в Центре стратегических и международных исследований заявил, что Соединенные Штаты рассматривают сотрудничество России и КНДР как «улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной», – сообщает CNN.

В ходе выступления на форуме, который объединяет официальных лиц США и Республики Корея, Блинкен сказал: «Соединенные Штаты рассматривают сотрудничество России и Северной Кореи как улицу с двусторонним движением, которая становится все более опасной. Визит Ким Чен Ына в Россию стал демонстрацией угроз более широкой безопасности со стороны Северной Кореи. Россия отчаялась найти оборудование, материалы и технологии для своей продолжающейся агрессии против Украины, а Северная Корея ищет помочь укрепить и продвинуть свои собственные ракетные программы».

«Мы работаем рука об руку с другими партнерами и союзниками, чтобы выявить опасные пути. Военное сотрудничество России и Северной Кореи угрожает глобальному миру и безопасности», – добавил глав Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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