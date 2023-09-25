Моравецкий потребовал от Шольца не лезть во внутренние дела Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями в понедельник, 25 сентября, заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу не следует вмешиваться во внутренние польские дела по вопросу нелегальной миграции, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне, Моравецкий сказал: «Недавно канцлер Шольц что-то сказал о границе Шенгенской зоны. А я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела. Или ты, Олаф, был плохо проинформирован своими людьми, или, сам того не понимая, играешь в оркестре «Гражданской платформы», которая надувает этот искусственный пузырь вокруг нелегальной миграции и нарушений при выдаче виз».

В прошедшие выходные канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что допускает ужесточение контроля на границах ФРГ, в особенности с Польшей, из-за резкого роста числа нелегальных мигрантов.

Варшава, Иван Бабурин

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