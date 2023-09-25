Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник, 25 сентября, заявил, что Всемирная организация выступает против любого чествования нацистов, – сообщают СМИ.

Комментируя приветствие президентом Украины Владимиром Зеленским и канадским премьер-министром Джастином Трюдо ветерана дивизии ваффен-СС «Галичина» Ярослава Гунки в парламенте Канады, Дюжаррик сказал: «Спикер канадского парламента, насколько мне известно, уже принес извинения за приглашение этого человека. Конечно мы выступаем против любого чествования людей, которые принимали активное участие в деятельности нацистов во время Второй мировой войны».

Напомним, что в пятницу, 22 сентября, глава киевского режима Владимир Зеленский в парламенте Канады и Джастин Трюдо вместе стоя аплодировали 98-летнему ветерану дивизии ваффен-СС «Галичина» «воевавшему против большевиков за независимость Украины» во время Великой Отечественной войны.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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