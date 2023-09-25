США огласили Киеву полный список реформ для дальнейшего оказания военной помощи

Заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл направил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должен провести киевский режим для дальнейшего оказания ему военной помощи, – сообщает в понедельник, 25 сентября, «Украинская правда».

По данным издания это письмо было также отправлено в адрес Офиса президента Украины и премьер-министру Денису Шмыгалю.

«Реформы касаются деятельности Наблюдательных советов Государственных предприятий, антикоррупционных органов (САП, НАБУ, НАПК), Высшего совета правосудия, в целом судебной ветви власти. Также приоритетными в течение года отмечены изменения в работе министерства обороны Украины и всех силовых ведомств. В документе прописаны изменения приоритетности их внедрения: 0-3 месяца, 3-6 месяцев, один год, 18 месяцев», – пишет «Украинская правда».

Список реформ, которые должен провести Киев ради дальнейшего поступления вооружений от США: «ограничить полномочия СБУ контрразведкой, антишпионской деятельностью, борьбой с терроризмом и киберпреступностью; провести реформу процессов и процедуры вооружения, а также государственных закупок в соответствии со стандартами НАТО; усилить специализированную антикоррупционную прокуратуру и наделить ее полномочиями по экстрадиции; увеличить число следователей Национального антикоррупционного бюро Украины минимум на 300 человек и дать организации право на прослушку; принять закон, возобновляющий декларирование активов всех госслужащих и судей, снова раскрывать информацию о финансовой деятельности партий; реформировать Верховный суд Украины и провести проверку его судей на предмет добропорядочности; начать реорганизацию Бюро экономической безопасности Украины, которое расследует уголовные нарушения в экономике».

Киев, Иван Бабурин

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