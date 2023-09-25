США с союзниками планируют создать миссию по контролю обязательств, данных Баку в отношении Нагорного Карабаха

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 25 сентября, заявил, что Соединенные Штаты совместно с союзниками работают над созданием международной миссии по контролю за выполнением обязательств Азербайджана в части обеспечения прав и безопасности жителей Нагорного Карабаха, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказал: «Мы считаем, что необходима международная миссия для обеспечения жителям Нагорного Карабаха гарантий и уверенности в том, что их права и безопасность будут защищены в соответствии с публичными заявлениями Азербайджана. Такая инициатива активно обсуждается. Мы работаем над этим с нашими союзниками и партнерами».

Вашингтон, Иван Бабурин

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