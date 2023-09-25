В России более чем на треть возросло количество тяжких преступлений с участием мигрантов

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин на заседании Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам миграционной политики под председательством Дмитрия Медведева в понедельник, 25 сентября, заявил, что в России с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% возросло количество тяжких преступлений с участием мигрантов.

В сообщении пресс-службы СК РФ, в частности, говорится: «Председатель СК озвучил проблему возрастающей преступности мигрантов. Отмечено, что с января по июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% – с 8,5 до почти 11 тысяч, увеличилось количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний».

«Особую тревогу вызывает статистика по преступлениям против личности, в том числе убийствам, фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Возросло и количество уголовных дел о преступлениях мигрантов против половой неприкосновенности», – сообщили в следкоме.

Москва, Иван Бабурин

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