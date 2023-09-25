Трюдо обвинил российскую пропаганду в скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник, 25 сентября, заявил, что в скандале с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны виновата российская пропаганда, – сообщают местные СМИ.

Комментируя скандал, разразившийся в мире после приветствия ветерана дивизии ваффен-СС «Галичина» Ярослава Гунки в парламенте Канады, Трюдо сказал: «Конечно, ужасно расстраивает то, что произошло. Спикер (парламента Энтони Рота, – прим.ред.) уже понял свою ошибку и извинился. Но это то, что сильно позорит парламент Канады и даже всех канадцев. Особенно, я думаю о еврейских депутатах и членах еврейского сообщества по всей стране».

«Я считаю, что важно теперь для всех нас дать отпор российской пропаганде, российской дезинформации и продолжать нашу стабильную, четкую помощь Украине. Как мы и сделали на прошлой неделе, объявив о дальнейших мерах поддержки Украины в российской нелегальной войне против нее», – резюмировал канадский премьер.

Оттава, Иван Бабурин

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