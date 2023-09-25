Боррель заявил, что без поддержки ЕС киевский режим бы пал

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, читая вступительную лекцию XXX курса Международной обороны, организованного Генеральной военной академией и Университетом Сарагосы, в понедельник, 25 сентября, заявил, что киевский режим бы не устоял, если бы Евросоюз с партнерами не помогал Украине оружием, – сообщает испанское информационное агентство «Europa Press».

Боррель заявил: «Необходимо продолжать оказывать военную поддержку Украине как средство прекращения войны. За мирным планом украинского президента стоит много стран, и если мы не будем помогать Украине в военном плане, то эта страна не сможет защитить себя. Если бы мы не помогли Украине в военном плане, она бы не смогла защитить себя».

«Помощь Евросоюза Украине была больше, чем помощь США, не столько в военной сфере, сколько в финансовой и гуманитарной. Это то, что продолжает иметь фундаментальное значение», – отметил глава евродипломатии.

Брюссель, Иван Бабурин

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