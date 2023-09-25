Бербок призналась, что Берлин передал Киеву устаревшую и нерабочую военную технику

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что часть переданных вооружений Украине была устаревшей, а часть была в нерабочем состоянии, в том числе, из-за несоответствующих боеприпасов, – сообщает в понедельник, 25 сентября, телеканал CNN.

В интервью телеканалу глава германской дипломатии сказала: «Некоторые наши системы уже устарели. Про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и мы об этом говорили. …Некоторое оборудование могло не работать из-за того, что вместе с ним не были поставлены соответствующие боеприпасы».

Комментируя информацию о возможных поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus, Бербок сказала: «ФРГ пока не передала Украине тактические ракеты Taurus из-за необходимости их проверить. Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны выяснить всё – как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но, когда мы что-то передаем, это должно работать».

Берлин, Иван Бабурин

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