Всеобщая забастовка французских железнодорожников грозит затронуть все регионы страны

Профсоюзы железнодорожников Франции CGT, Sud-Rail и CFDT в знак протеста против закрытия грузового филиала национальной железнодорожной компании Франции (Fret SNCF) объявили о всеобщей забастовке, которая затронет все материковые регионы страны – сообщает в понедельник, 25 сентября, издание Sud Ouest.

В заметке издания говорится, что «из-за общенациональной забастовки железнодорожников во Франции во вторник 26 сентября резко сократится движение поездов. Профсоюзы CGT, Sud-Rail и CFDT передали дирекции компании Fret SNCF совместное уведомление о забастовке с 19:00 понедельника до 8:00 среды. Забастовка затронет все регионы материковой Франции. Больше всего пострадают местные линии TER. В регионе Иль-де-Франс забастовка затронет несколько линий RER и Transilie».

«Профсоюзы призывают к массовой мобилизации в знак протеста, в частности, против ликвидации грузового сектора SNCF. Также они требуют общего повышения заработной платы, признания технического характера наших профессий посредством переоценки трудовых премий и сохранения и улучшения прав сотрудников компании», – сообщает Sud Ouest.

Париж, Иван Бабурин

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