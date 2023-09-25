У США денег на поставки вооружений Киеву осталось на несколько недель

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США для поставок вооружений Украине остается средств на несколько недель, поэтому законодателям нужно поторопиться с выделением ранее обещанных Джо Байденом 24 миллиардов долларов, – сообщает в понедельник, 25 сентября, телеканал CNN

В интервью телеканалу Кирби сказал: «У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того. Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, сильно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы. Законодателям надо поспешить с выделением 24 миллиардов долларов, пока на фронте сохраняются благоприятные условия для контрнаступления ВСУ. На поставки оружия Украине негативно может повлиять «шатдаун». Такая ситуация возможна уже 1 октября».

«Мы хотим обеспечить украинцев всем необходимым, пока сохраняются благоприятные погодные условия», – добавил представитель Белого дома.

В свою очередь, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что скептически настроены помогать Киеву только маргиналы.

В эфире телемарафона в понедельник, 25 сентября, Кулеба сказал: «Всегда можно кого-то найти с таким мнением, которое тебе нужно, и написать в соцсетях или в статье на медиаресурсе, что есть такие скептические настроения насчет дальнейшей поддержки Украины. …Но являются ли эти настроения базовыми, популярными, являются ли они, как говорится, мейнстримом? Нет, абсолютно. Приближаются ли они к мейнстриму? Нет, не приближаются, они остаются маргинальными».

Вашингтон, Иван Бабурин

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