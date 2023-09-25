Гросси переназначен главой МАГАТЭ еще на один срок

Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник, 25 сентября, на 67-й сессии Генеральной конференции агентства в Вене был вновь назначен руководителем организации на следующие четыре года с декабря 2023 года, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Гросси сказал: «Для меня большая честь, что единодушным решением правления меня назначили на следующий срок в должности, и я очень благодарен за доверие, которое страны-члены продолжают оказывать мне как председателю этой действительно замечательной организации. …Это происходит в то время, когда мы сталкиваемся со многими серьезными вызовами, и я полностью предан тому, чтобы продолжать делать все, что в моих силах, для выполнения важной миссии МАГАТЭ в поддержку глобального мира и развития».

Вена, Иван Бабурин

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