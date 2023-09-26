Украинский эсэсовец из Канады может быть экстрагирован в Польшу

Министр образования и науки Польши Пшемыслав во вторник, 26 сентября, заявил, что направил письмо директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому, в котором попросил найти и изучить документы для экстрадиции из Канады украинского эсэсовца Ярослава Гуньки, которого Зеленский и канадский премьер Трюдо чествовали в парламенте, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте соцсети X Чарнек написал: «Я обращаюсь к господину директору с просьбой срочно изучить документы, находится ли Ярослав Хунка в розыске за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения. Признаки таких преступлений являются основанием для обращения к Канаде с запросом о его экстрадиции».

Варшава, Иван Бабурин

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