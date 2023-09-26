Медведев рассказал, сколько россиян приняты на контрактную службу в армию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил военнослужащими, принятыми по контракту во вторник, 26 сентября, заявил, что с начала текущего года на контрактную службу в Вооруженные силы (ВС) РФ приняты более 325 тыс. человек.

В ходе своего выступления Медведев сказал: «Мы продолжаем работу по доукомплектованию вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих. С момента отсчета, по данным Министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября в интересах Объединенной группировки войск приняты более 325 тыс. человек».

«Хотел бы проинформировать вас о том, что по поручению президента я посетил полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой народной республики... Проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу», – отметил также зампред Совбеза РФ.

Москва, Иван Бабурин

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