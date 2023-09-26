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Вторник, 26 сентября 2023, 19:10 мск

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В Конгрессе США выступили против финансирования украинского нацизма

Фото: официальный сайт Сената США

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин во вторник, 26 сентября, заявила, что отказывается голосовать за предоставление финансовой помощи украинскому нацизму в лице президента Зеленского, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в социальной сети X конгрессвумен написала: «Я голосую против отправки денег Зеленскому для финансирования нацистов на Украине. Конгрессменам в США следует фокусироваться на Америке, а не Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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