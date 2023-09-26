Россия крылатой ракетой уничтожила более трех тысяч тонн украинских боеприпасов

Министерство обороны РФ во вторник, 26 сентября, сообщило, что накануне крылатой ракетой было уничтожено украинских 12 ангаров с более чем тремя тысячами тонн различных боеприпасов.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «25 сентября т.г. крылатой ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области. В результате поражения и последующей детонации уничтожено 12 ангаров, в которых хранилось более трех тысяч тонн боеприпасов различного калибра».

Москва, Иван Бабурин

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