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Вторник, 26 сентября 2023, 19:10 мск

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Впервые в истории израильский министр официально посетил Саудовскую Аравию

фото pixabay

Министр туризма Израиля Хаим Кац во вторник, 26 сентября, впервые в истории прибыл с официальным визитом в столицу Саудовской Аравии город Эр-Рияд для участия в конференции Туристической организации ООН (UNWTO), – сообщают израильские СМИ.

В пресс-службе министерства туризма Израиля сообщили, что «несколько недель назад первая официальная израильская делегация присутствовала на публичном мероприятии в Саудовской Аравии, принимая участие в конференции UNESCO. Но впервые министр правительства Израиля посетил королевство как официальное лицо».

«В ходе двухдневного визита Хаим Кац примет участие в ряде мероприятий, проведет встречи с коллегами, уделяя особое внимание встречам с министрами из стран Ближнего Востока», – уточнили в минтуризма Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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