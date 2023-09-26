Впервые в истории израильский министр официально посетил Саудовскую Аравию

Министр туризма Израиля Хаим Кац во вторник, 26 сентября, впервые в истории прибыл с официальным визитом в столицу Саудовской Аравии город Эр-Рияд для участия в конференции Туристической организации ООН (UNWTO), – сообщают израильские СМИ.

В пресс-службе министерства туризма Израиля сообщили, что «несколько недель назад первая официальная израильская делегация присутствовала на публичном мероприятии в Саудовской Аравии, принимая участие в конференции UNESCO. Но впервые министр правительства Израиля посетил королевство как официальное лицо».

«В ходе двухдневного визита Хаим Кац примет участие в ряде мероприятий, проведет встречи с коллегами, уделяя особое внимание встречам с министрами из стран Ближнего Востока», – уточнили в минтуризма Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»