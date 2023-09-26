Из Нагорного Карабаха в Армению эвакуировано более 20 тысяч человек

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на пресс-конференции во вторник, 26 сентября, заявила, что из Нагорного Карабаха было эвакуировано более 20 тыс. местных жителей.

В ходе общения с журналистами Багдасарян сказала: «На данный момент из Нагорного Карабаха в Армению въехали 20 270 вынужденных переселенцев. Всех граждан, которые не имеют заранее определенного места жительства, правительство Армении обеспечивает жильем».

В свою очередь, в российском минобороны сообщили, что вооруженные формирования Нагорного Карабаха под контролем российских миротворцев продолжают сдавать вооружение и военную технику.

В информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта говорится: «На 26 сентября сдано: восемь единиц бронетехники, семь единиц автомобильной техники, четыре единицы средств ПВО, 39 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 3,4 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 507 тыс. боеприпасов. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано».

Ереван, Иван Бабурин

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