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Вторник, 26 сентября 2023, 21:00 мск

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В Таллинне решили переименовать Калининград в Кёнигсберг

Рийгикогу (парламент) Эстонии выступил с инициативой о переименовании российского города Калининград в Кёнигсберг, – сообщает во вторник, 26 сентября портал гостелерадио Эстонии ERR.

В заметке, опубликованной на портале, говорится, что «комиссия Рийгикогу по иностранным делам направила в республиканскую научную организацию «Общество родного языка», занимающееся исследованием эстонского языка предложение о переименовании российского Калининграда в Кёнигсберг. Инициатива поступила в языковую комиссию общества, при которой действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям».

Таллинн, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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