В Лондоне напомнили канадцам, на чьей стороне воевали русские во время Второй Мировой войны

Старший научный сотрудник Лондонского Института глобальной политики, исследователь внешней политики Евросоюза Закари Пайкин во вторник, 26 сентября, заявил, что канадцы, чествуя украинского эсэсовца, видимо, забыли, что русские во время Второй Мировой воевали против гитлеровской Германии.

В своем аккаунте в соцсети Х Пайкин написал: «Что мне кажется примечательным, так это то, что когда Хунка (украинского эсэсовца Гунько) представили как человека, который «сражался с русскими во Второй мировой войне», все депутаты бездумно встали и аплодировали, по-видимому, забывая, что русские были на нашей стороне во Второй мировой войне».

Брюссель, Иван Бабурин

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