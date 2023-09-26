После скандала с украинским эсэсовцем спикер канадского парламенту подал в отставку

Спикер Палаты общин Канады Энтони Рота после скандала, разразившего в связи чествованием в парламенте страны украинского эсэсовца, заявил во вторник, 26 сентября, о своем уходе в отставку, – сообщают СМИ.

В ходе выступления в парламенте Рота сказал: «С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера Палаты общин. Официально покину свой пост завтра, 27 сентября».

Оттава, Иван Бабурин

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