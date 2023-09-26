Страны Вышеградской группы призывают Киев отозвать свою жалобу из ВТО

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Рышард Бартосик по итогам переговоров стран Вышеградской группы в чешском городе Зноймо во вторник, 26 сентября, заявил, что Польша, Чехия, Венгрия и Словакия ожидает отзыва Украиной жалобы, которую она подала в ВТО, – сообщает польская радиостанция RMF FM.

Бартосик в ходе своего выступления сказал: «С большим удивлением и беспокойством мы восприняли известие о подаче жалобы Украины во Всемирную торговую организацию на нашу страну, и мы ожидаем, что Украина отзовет это решение. Отзыв жалобы Киевом будет способствовать дальнейшим переговорам. Польша привержена дальнейшему диалогу с Украиной».

«Другие партнеры по Вышеградской группе также выступили с призывами отозвать жалобу, о чем министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский посредством онлайн-связи, безусловно, слышал», – сообщает радиостанция

«На мой вопрос Сольскому, будет ли Украина отзывать жалобу, ответа не было. Министр сказал, что это не является ключевым вопросом, но это ключевой вопрос для нас. Это очень важно. Это создало бы хороший климат, и мы бы избежали многомесячных разбирательств», – отметил зам.министра сельского хозяйства Польши и добавил: «В пользу эмбарго говорит тот факт, что объемы транзита увеличиваются с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем. Поэтому Польше непонятно, почему Европейский Союз не продлил свое ограничение».

«Главный вывод по итогам нашей встречи заключается в том, что зерно с Украины должно идти туда, где его ждут, оно не должно создавать проблемы на рынках соседних стран и негативно влиять на сельское хозяйство в этих регионах», – подчеркнул Рышард Бартосик.

Прага, Иван Бабурин

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