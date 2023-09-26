Власти Запорожской области сообщили о резком обострении обстановки на фронте

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов во вторник, 26 сентября, сообщил, что на фронте наблюдается резкое обострение ситуации.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «Запорожский фронт – резкое обострение ситуации. Как сообщают наши ребята, боевики ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино-Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта. По состоянию на полчаса назад (около 21:00 местного, – прим.ред.) враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырёх рот. Русские воины встречают их с горячим гостеприимством и отправляют на экспрессе к Бандере. Идут тяжёлые ожесточённые бои».

Мелитополь, Иван Бабурин

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