Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во вторник, 26 сентября, заявила, что королевство сможет передать истребители F-16 Украине не ранее 2024 года, поскольку непонятно, сколько продлится обучение украинцев, – сообщает телеканал MSNBC.

В эфире телеканала, отвечая на вопрос о сроках передачи самолетов Украине, Кайса Оллонгрен сказала: «Доставка произойдет когда-нибудь в следующем году. Ведь, перед отправкой самолетов еще необходимо подготовить как летчиков Вооруженных сил Украины, так и соответствующий технический персонал. При этом пока никто не может точно сказать, сколько продлится это обучение. По нашим оценкам, процесс займет шесть-восемь месяцев, однако его реальная продолжительность зависит от многих факторов».

Гаага, Иван Бабурин

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