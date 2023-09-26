Захарова заявила, что из подавшего в отставку спикера канадского парламента сделали «козла отпущения»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 26 сентября, заявила, что из спикера парламента Канады Энтони Рота, подавшего в отставку после скандала с чествованием украинского эсэсовца, сделали «козла отпущения».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. Из Рота сделали «козла отпущения», выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА*. За нацистские лозунги «Слава Украине», которыми встречали Зеленского, никто не извинился.Уверена, такое же бесславное будущее ждёт всех, кто по всему миру поддерживает «лесных братьев», «галичину», факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль».

«Вчера меня спросили: почему же фашистские выродки доживают до 98 лет, а их жертвы ушли такими молодыми – в чём справедливость? Про справедливость ничего не скажу – не моего масштаба задачка. Но догадываюсь, почему коллаборационист дотянул до 98 – чтобы вся его сладкая жизнь последних десятилетий, весь этот напускной пафос родственников и ложь канадских властей умылись в собственных нечистотах. Аллилуйя!», – подчеркнула представитель российского МИДа.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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