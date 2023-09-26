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Вторник, 26 сентября 2023, 23:53 мск

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Захарова заявила, что из подавшего в отставку спикера канадского парламента сделали «козла отпущения»

Мария Захарова. Кадр из видео МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 26 сентября, заявила, что из спикера парламента Канады Энтони Рота, подавшего в отставку после скандала с чествованием украинского эсэсовца, сделали «козла отпущения».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Спикер палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с чествованием эсэсовца. Из Рота сделали «козла отпущения», выведя из-под удара Трюдо и его соратников, среди которых, напомню, потомки коллаборационистов из ОУН-УПА*. За нацистские лозунги «Слава Украине», которыми встречали Зеленского, никто не извинился.Уверена, такое же бесславное будущее ждёт всех, кто по всему миру поддерживает «лесных братьев», «галичину», факельные шествия, бандеровцев и прочую нацистскую шваль».

«Вчера меня спросили: почему же фашистские выродки доживают до 98 лет, а их жертвы ушли такими молодыми – в чём справедливость? Про справедливость ничего не скажу – не моего масштаба задачка. Но догадываюсь, почему коллаборационист дотянул до 98 – чтобы вся его сладкая жизнь последних десятилетий, весь этот напускной пафос родственников и ложь канадских властей умылись в собственных нечистотах. Аллилуйя!», – подчеркнула представитель российского МИДа.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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