Небензя объяснил, зачем США взорвали «Северные потоки»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 26 сентября, заявил, что руководство США пошло на подрыв газопроводов «Северный поток- 1 и 2» для того, чтобы закрепить свое доминирование в Европе, которая остро нуждается в российских энергоресурсах, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию заседания Совбеза ООН.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «В экспертном сообществе появляются все новые и новые свидетельства того, что подрыв «Северного потока» – дело рук Вашингтона, который пошел на этот возмутительный преступный акт, руководствуясь узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование в Европе, остро нуждающейся в российских энергоресурсах».

«Попытки замять расследование подрывов «Северных потоков» обречены на провал. Россия в ближайшее время внесет проект заявления председателя СБ ООН по подрывам «Северных потоков», – подчеркнул российский дипломат.

Комментируя ход расследования по факту теракта на «Северных потоках» Василий Небензя, заявил: «Поскольку перед Германией, Данией и Швецией поставлена задача выгораживать причастность их заокеанского старшего брата, у тамошних следователей связаны руки и закрыты глаза. Поэтому, как нам поведал тот же Сеймур Херш, по итогам встречи Джо Байдена и Олафа Шольца американским и немецким разведывательным службам было поручено придумать альтернативную версию событий и постепенно сливать ее в СМИ. Этим они сейчас и занимаются.Только уж больно неправдоподобные измышления получаются»

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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