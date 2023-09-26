Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 26 сентября, заявил, что киевские боевики из националистического батальона «Цунами» начали насильственную эвакуацию жителей из подконтрольного ему 31 населенного пункта региона.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «Киевский режим чинит немыслимое насилие над жителями оккупированной части Херсонской области. Оккупационные власти г. Херсона и Херсонской области приступили к насильственной эвакуации жителей из 31 населенного пункта подконтрольной Киеву части региона. Этим занимаются сотрудники киевской спецслужбы СБУ при поддержке экстремистов из прибывшего из Николаева «националистического батальона «Цунами».

«Ранее в Николаеве эти же боевики вместе с СБУ-шниками проводили карательные рейды против сторонников России. Сейчас, чтобы заставить херсонцев бросить свои дома, национал-террористы их запугивают: бросают в подъезды, во дворы или на крыши ручные гранаты, взрывные устройства с беспилотников, насильственно отбирают у родителей детей и увозят их. В конце концов, гражданских сгоняют на пункты сбора, а потом перевозят в фильтрационные лагеря в районе Николаева. Всех мужчин сразу изолируют и партиями направляют в николаевские военные комиссариаты для дальнейшей отправки на убой в зону боевых действий. Своих семей большинство из них больше не увидит», – подчеркнул губернатор Херсонской области и добавил: «Ещё зимой 2022-2023 года подконтрольные киевскому режиму оккупационные власти проводили принудительную эвакуацию из Херсонской области на Западную Украину ценных специалистов, в первую очередь – врачей. Теперь насильственное перемещение гражданских лиц вышло на массовый уровень. Детей разлучают с родителями, а отцов – с семьями. Это делают самые настоящие фашисты. Точно такие же, как и 80 лет назад. Это чтобы нам понимать, с кем мы боремся».

Геническ, Иван Бабурин

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