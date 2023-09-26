В Белом доме заявили, что без американской помощи Украина потеряет боеспособность

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что прекращение или значительное сокращение военной помощи Киеву негативно отразится на боеспособности Украины, – сообщает во вторник, 26 сентября телеканал MSNBC.

Комментируя отсутствие решения конгресса США по согласованию дополнительной помощи Киеву в интервью телеканалу Кирби сказал: «Перекрытие финансирования Украины или любое значительное сокращение совершенно точно повлечет негативное воздействие на их способность достигать успеха. Соединенные Штаты являются крупнейшим источником помощи Киеву и администрация США уверена в двухпартийной поддержке со стороны конгресса относительно предоставления дополнительной помощи Украине».

Напомним, что ранее президент США Джо Байден запросил у конгресса для помощи Киеву на последний квартал 2023 года дополнительно 24 миллиарда долларов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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