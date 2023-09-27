СМИ: Шольцу рассказали о катастрофической ситуации в химической промышленности Германии

Представители химических предприятий Германии на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в среду, 27 сентября, заявили ему, что отрасль находится на грани катастрофы из-за войны на Украине и связанных с этим ростом цен на энергоносители, – сообщает Bild.

Как сообщает издание, Шольцу был передан документ, в котором говорится, что «немецкой химической промышленности грозит массовое сокращение рабочих мест, поскольку многие производства намерены перенести на более дешевые площадки за рубежом».

В открытом письме ассоциации химической промышленности Германии (VCI), в частности, говорится: «Спад производства и потеря заказов лишают нашу отрасль уверенности в себе. Политики не должны оставаться в стороне и просто следить за происходящим».

Кроме того, управляющий директор VCI Вольфганг Энтруп в комментарии Bild. заявил, что «производителям нужен пакет мер, который снизит стоимость энергоресурсов и положит конец бюрократическому безумию».

«Химическая отрасль Германии очень сильно зависит от цен на энергоносители, а они растут с начала российско-украинского конфликта. К тому же это наложилось на энергетическую политику правительства Германии, которую сложно назвать эффективной», – пишет Bild.

Как отмечает издание, «химическая промышленность занимает третье место по величине в Германии. В 2023 году объем производства немецкой химической промышленности по сравнению с прошлым годом упал на 16,5%. В 2022 году падение было еще больше – около 20%. Сейчас в немецкой химической промышленности в общей сложности занято более 1,1 млн. человек на более чем восьми тысячах предприятий».

Берлин, Иван Бабурин

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