Париж заявил о планах направить в Ереван своего военного атташе

Глава МИД Франции Катрин Колонна в Национальном собрании республики в среду, 27 сентября, заявила, что планируется открыть консульство в Сюникской области Армении и направить в Ереван военного атташе, – сообщают СМИ.
В ходе своего выступления Колонна сказала: «Мы усилим наше сотрудничество с Арменией в сфере обороны. Военный атташе будет направлен в посольство Франции в Ереване. Также мы вскоре откроем наше консульство в Сюникской области».
Париж, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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