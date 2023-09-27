Париж заявил о планах направить в Ереван своего военного атташе

Глава МИД Франции Катрин Колонна в Национальном собрании республики в среду, 27 сентября, заявила, что планируется открыть консульство в Сюникской области Армении и направить в Ереван военного атташе, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Колонна сказала: «Мы усилим наше сотрудничество с Арменией в сфере обороны. Военный атташе будет направлен в посольство Франции в Ереване. Также мы вскоре откроем наше консульство в Сюникской области».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»