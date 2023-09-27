Прага решила купить у США более двух десятков новейших истребителей F-35

Премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции в среду, 27 сентября, заявил о принятом решении правительства республики заказать у США 24 новейших истребителя F-35, – сообщают чешское издание Novinky.

В ходе своего выступления Фиала сказал: «Решение о приобретении F-35 рассчитано на десятилетия. Контракт будет профинансирован из бюджета минобороны. В будущем эти истребители должны заменить Gripen, которые Чехия арендовала до 2027 года. Первые истребители F-35 Чехия должна будет получить в 2029 году, а все 24 машины окажутся в нашем распоряжении к 2035 году».

Как отмечает издание, в настоящее время на вооружении ВВС Чехии стоят штурмовики L-159 собственного производства, а также 14 истребителей JAS 39 Gripen, взятые в аренду у Швеции до 2027 года.

Прага, Иван Бабурин

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