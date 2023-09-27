Лавров напомнил Еревану о судьбе руководителей стран, «положившихся на США»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил руководству Армении, как США обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, их судьба – незавидна, – сообщает в среду, 27 сентября, ТАСС.

В интервью агентству, отвечая на вопрос, может ли получиться так, что Армения потеряет Россию, Лавров сказал: «Несколько ведущих политиков в Ереване хотят подобного сценария и смотрят в сторону Запада. …Если они полагаются на Соединенные Штаты, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна».

«Исторически, географически, геополитически невозможно Россию потерять в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье. Но такие надежды питают некоторые руководители в Ереване, и об этом они прямо говорят», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Москва, Иван Бабурин

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