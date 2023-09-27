Украинские боевики, направление киевским режимом обучаться военному делу в страны НАТО, заявили о своем разочаровании в инструкторах альянса, – сообщает в среду, 27 сентября, издание Le Monde.

В заметке французского издания, в частности, говорится: «Украинские военные, отправленные в Великобританию, Испанию, Германию или Польшу изучать методы ведения войны, признаются в своем разочаровании. Один из бойцов ВСУ, прошедший подготовку на Западе, говорит, что инструкторы сами не всегда знают, как поступать в непредвиденных ситуациях».

«Наиболее плачевная ситуация с аэроразведкой дронами, поскольку инструкторы НАТО утверждают, что такая дисциплина не входит в программу подготовки военных Североатлантического альянса, хотя война беспилотниками является неотъемлемой частью боевых действий на Украине», – пишет Le Monde со ссылкой на украинского «курсанта».

Париж, Иван Бабурин

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