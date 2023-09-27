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Среда, 27 сентября 2023, 21:37 мск

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Швейцария официально запретила реэкспортировать свои вооружения Украине

Фото: freepik

Швейцарский Национальный совет Конфедерации в среду, 27 сентября, заявил, что Нижняя палата Федерального собрания подавляющим большинством голосов выступила против снятия запрета на реэкспорт швейцарского оружия в страны, которые находятся в состоянии военного конфликта, в том числе, на Украину, – сообщает телеграфное агентство Швейцарии ATS.

В сообщении на сайте Национального совета Конфедерации говорится: «Берн неоднократно отказывал в запросах на реэкспорт швейцарского оружия, ссылаясь на закрепленную в конституции Швейцарии политику нейтралитета и закон о боевой технике. В Нижней палате Федерального собрания «за» снятие ослабление проголосовало 48 депутатов, «против» – 135».

Берн, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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