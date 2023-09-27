Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге в среду, 27 сентября, заявил, что скоро публично извинится за приглашение и чествование всем парламентом своей страны украинского эсэсовца Ярослава Гунько (Хунка), – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами перед своим выступлением в Палате общин Трудо сказал: «Через несколько минут я выступлю с обращением к палате. Я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всем мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в прошлую пятницу. Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду. Чествование нациста в парламенте Канады стало чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма».

Будет ли извиняться перед русскими и белорусами, так же пострадавшими от украинских эсэсовцев в годы Великой Отечественно (Мировой) войны, Трюдо не сказал.

Оттава, Иван Бабурин

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