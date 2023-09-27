За скандал с приглашением украинского эсэсовца в парламент Канады Трюдо извинился перед… Зеленским

Глава правительства Канады Джастин Трюдо в среду, 27 сентября, назвал инцидент с приглашением в парламент страны украинского эсэсовца Гунько (Хунка) «ужасной ошибкой» и принес за это свои извинения президенту Украины Зеленскому, – сообщает CBC News.

В кратком заявлении для журналистов Трюдо сказал: «Все мы, кто находился в пятницу в этом зале, глубоко сожалеем о том, что стояли и аплодировали, не осознавая контекста. За инцидент несет ответственность только спикер Палаты общин Канады Энтони Рота, который уже подал в отставку. Приглашение Гунько в парламент стало чудовищным надругательством над памятью миллионов людей, погибших во время Холокоста».

«Чествование бывшего солдата СС Ярослава Гунько было глубоко болезненно для евреев, поляков, цыган, ЛГБТ-сообщества и, в частности, для других рас – всех из этих групп, которые подверглись репрессиям нацистского режима во Второй мировой войне. Канада приносит слова глубокого сожаления президенту Зеленскому, за то, что он попал в кадры, где он аплодирует Гунько, что создало образ, который был использован российскими пропагандистами», – заключил каналдский премьер.

Напомним, что 22 сентября во время заседания парламента Канады по случаю визита Зеленского спикер канадского парламента Энтони Рота приветствовал 98-летнего украинского эсэсовца из дивизии «Галичина» Ярослава Гунько и назвал его «героем, воевавшим против русских в годы Второй Мировой войны». Весь парламент, включая присутствовавшего президента Украины Зеленского, стоя приветствовал эсэсовца аплодисментами.

Оттава, Иван Бабурин

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