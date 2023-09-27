Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 27 сентября, комментируя извинения премьера Канады Трюдо за чествование украинского эсэсовца, поинтересовалась, продолжит ли Оттава и дальше финансировать страну, в которой нацистские коллаборационисты являются государственными героями.

В своем Telegram-канале Захарова написал: «Премьер-министр Канады Трюдо назвал чествование нациста в парламенте Канады чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста и других, пострадавших от нацизма. Трюдо принес извинения в связи с чествованием нациста в парламенте Канады. Но деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев, давать не перестанет?»

«Кстати, израильский посол Бродский, который назвал прославление этих же самых коллаборационистов киевским режимом, «поиском новый идентичности», так и не извинился. Как и его правительство», – отметила представитель российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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