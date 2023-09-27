Палестина заявила о желании получить «безвиз» от США, как Израиль

МИД администрации Палестинской Автономии (ПА) после объявления госдепартамента США в среду, 27 сентября, о включении Израиля в программу безвизового туристического режима, заявил, что ожидает от Вашингтона освобождения палестинцев от получения американских виз, – сообщают израильские СМИ.

В заявлении распространенном палестинским МИДом, в частности, говорится: «Мы ожидаем, что администрация США предоставит такие же возможности для свободы, равенства, процветания и безопасности палестинцам, и тоже освободит их от необходимости получения виз для поездок в США».

Отметим, что ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас выступили с совместным заявлением о том, что «для присоединения к американской программе безвизового режима Израиль все условия выполнил».

Израильские СМИ пишут, что для присоединения к американской безвизовой программе Израиль согласился открыть свободный доступ в страну жителям Палестинской автономии с паспортом США, включая жителей сектора Газы и жителям США палестинского происхождения.

Рамалла, Иван Бабурин

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