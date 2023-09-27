МИД РФ: Настоящим извинением Канады за чествование эсэсовца станет подписание резолюции против героизации нацизма

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в среду, 27 сентября, заявил, что истинными извинениями премьера Канады Джастина Трюдо за чествование украинского эсэсовца в парламенте будет голосование в Генассамблее ООН в этом году за проект резолюции России против героизации нацизма, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (эск-Twitter) Полянский написал: «Истинным извинением будет, если Канада поддержит нашу ежегодную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую героизацию нацистских пособников. В прошлом году она (Канада, – прим.ред.) проголосовала «против» вместе с Германией, Италией и Японией (страны гитлеровского блока, – прим.ред.). В ноябре мы увидим, действительно ли правительство Трюдо готово исправить ситуацию».

Следует напомнить, что в декабре 2022 года Генассамблея ООН приняла ежегодную резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма, тогда «за» резолюцию голосовали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались.

Не поддержали российскую резолюцию, осуждающую героизацию нацизма: США, Британия, ФРГ, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания и Украина.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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