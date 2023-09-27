Лавров назвал условия для переговоров с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры с киевским режимом возможны, но с учетом недопущения создания на границах России нацистского режима, – сообщает в среду, 27 сентября, ТАСС.

В интервью агентству глава российской дипломатии сказал: «Наша позиция остается в силе: мы готовы договариваться, но договариваться с учетом тех реалий, которые сейчас сложились на земле и с учетом нашей позиции, которая всем хорошо известна, с учетом наших интересов, интересов нашей безопасности, интересов недопущения создания на границах России враждебного нацистского режима, который открыто продекларировал цель истребления всего русского на тех землях, которые и в Крыму, и в Новороссии осваивались, обустраивались и обживались русскими людьми столетиями».

Москва, Иван Бабурин

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