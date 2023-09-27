Французский танкист рассказал о слабых местах американских танков Abrams

Бывший командир батальона французских танков Leclerc Ян Буавен заявил, что американские танки Abrams требуют серьезного внимания в их техобслуживании, так как из-за неграмотного ухода могут легко сломаться, – сообщает в среду, 27 сентября, Le Figaro.

В интервью французскому изданию бывший танкист сказал: «Американский танк требует высокого уровня технического обслуживания и материального обеспечения – это настоящий недостаток. Кроме того, для обслуживания его газотурбинного двигателя требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для дизельного мотора. Еще одну существенную проблему для боеспособности Abrams представляет собой плохая герметизация боекомплекта. При удачном попадании танк взрывается с диким грохотом».

Париж, Иван Бабурин

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