Ким Чен Ын заявил о модернизации и наращивании ядерных сил

Председатель Государственного совета КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР заявил, что стране необходимо экспоненциально нарастить производство ядерного оружия и модернизировать существующие ядерные силы, – сообщает в четверг, 28 сентября, радио «Голос Кореи».

В ходе своего выступления северокорейский лидер сказал: «Усилия в э экспоненциальном наращивании производства ядерного оружия и модернизация существующих ядерных сил том необходимы для реализации потенциала сдерживания в условиях угрозы ядерной войны против КНДР. Мы развиваем ядерное оружие для гарантии прав КНДР на существование и развитие, сдерживания войны, защиты мира и стабильности в регионе».

«Также нам необходимо поддерживать и укреплять солидарность со странами, восставшими против гегемонистской стратегии США и Запада, поскольку военный союз Японии, США и Южной Кореи, как азиатская версия НАТО, является причиной войн и агрессии», – подчеркнул Ким Чен Ын.

«Верховное народное собрание (ВНС) обсудило поправки в конституцию касательно ядерных сил страны», – говорится также в сообщении государственного радио «Голос Кореи».

Пхеньян, Иван Бабурин

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