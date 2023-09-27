МИД РФ: Правительство и парламент Канады обязаны извиниться перед всеми русскими и Русской общиной Канады

Посол России в Оттаве Олег Степанов в среду, 27 сентября, заявил, что за восхваление украинского эсэсовца извинения всем русским и Русской общине Канады должно принести правительство и парламент страны, а не только его премьер-министр от себя лично.

В заявлении Степанова, опубликованном на сайте российского МИДа и посольства РФ в Канаде, говорится: «Произнесенные премьер-министром Дж.Трюдо в сегодняшнем заявлении в Палате общин т.н. «извинения» – вовсе не извинения. И этих слов недостаточно. …Практически каждая российская семья, включая Русских Канадцев, потеряла, по меньшей мере, одного родственника в борьбе с нацизмом. Полагаю, что несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем Русским и Русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир».

«Моя страна была главной силой, победившей нацистскую Германию в Европе во Второй Мировой войне. Россия/СССР заплатили за это ужасающую цену. 11 млн. солдат погибли на поле боя, 16 млн. мирных граждан стали жертвами этнических чисток, совершённых во время нацистской оккупации руками «СС», включая небезызвестной 14-й дивизии СС «Галичина», эскадронами смерти (Айнзацгруппы) и коллаборационистами-пособниками Гитлера. В совокупности это современное население провинций Онтарио, Квебек и Британская Колумбия вместе взятые», – подчеркнул также российский посланник в Канаде.

Оттава, Иван Бабурин

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