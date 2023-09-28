Президент Казахстана пообещал Шольцу соблюдать антироссийские санкции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в четверг, 28 сентября, на пресс-конференции заявил, что Берлин может не опасаться, что Астана прекратит соблюдать санкционный режим, введенный в отношении России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Токаев сказал: «Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил, что будет следовать санкционному режиму, и мы имеем контакты с соответствующими организациями по его соблюдению. Никаких опасений у немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти антироссийские санкции, мне кажется, быть не должно».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»