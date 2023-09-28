Си Цзиньпин рассказал о перспективах воссоединения Китая с Тайванем

Председатель КНР Си Цзиньпин на приеме по случаю 74-й годовщины основания республики, которую будут отмечать 1 октября, заявил, что никакая сила не сможет остановить исторически неизбежное воссоединение Китая с Тайванем, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления лидер Китая сказал: «Мы должны придерживаться принципа «одного Китая» и «Консенсуса 1992 года», способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, углублять интегрированное развитие двух берегов Тайваньского пролива, защищать фундаментальные интересы китайской нации и продвигать благополучие соотечественников с обоих берегов пролива. Полное воссоединение родины является общим стремлением народа и тенденцией времени, оно исторически неизбежно, и никакая сила остановить его не сможет».

Пекин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»