Кандидат в президенты США объяснил, в чем заключается реальный жизненный интерес его страны

Кандидат в президенты США, сенатор Тим Скотт во время выступления в дебатах на предвыборных праймериз, организованных Республиканской партией в четверг, 28 сентября, заявил, что жизненный интерес Соединенных Штатов заключается в ослаблении российских вооруженных сил на Украине, – сообщает телеканал Fox News.

В ходе своего выстпупления кандидат в президенты США сказал: «90% ресурсов, которые мы направляем на Украину, – это кредит. А наш реальный национальный жизненный интерес заключается в деградации российских вооруженных сил. Ослабляя российскую армию, мы фактически сохраняем нашу родину в безопасности. Мы сохраняем наши войска дома. Мы все знаем о 5 статье НАТО. Нападение на территорию НАТО приведет к тому, что мы и наши войска окажутся там. Но, ослабляя российские вооруженные силы, мы уменьшаем, если не исключаем возможность нападения на нас».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»