Столтенберг заявил, что Украина стала ближе к НАТО, чем когда-либо прежде

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной с Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве в четверг, 28 сентября, заявил, что «Украина теперь ближе к НАТО, чем когда-либо прежде», – сообщают СМИ со ссылкой на сайт НАТО.

В ходе своего выступления генсек блока НАТО сказал: «Все страны НАТО согласились с вступлением Украины в альянс. Есть три исторических решения, принятых на саммите в Вильнюсе, которые помогут сделать это реальностью. Во-первых, мы сократили ваш путь в НАТО с двух до одного шага, устранив требование о Плане действий по членству. Во-вторых, мы согласовали программу, которая обеспечит полную совместимость украинских сил с вашими будущими союзниками. В-третьих, мы укрепили наши политические связи до беспрецедентного уровня, создав Совет НАТО-Украина. Эти три решения означают, что Украина теперь ближе к НАТО, чем когда-либо прежде».

Киев, Иван Бабурин

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